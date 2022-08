It-leverandør stopper brugen af offentlig løsning efter kritik fra Datatilsynet

Profileringsværktøjet Asta, som skulle hjælpe jobcentreene med at forudsige langtidsledighed er ifølge Datatilsynet ikke i overensstemmelse med GDPR-kravene. Derfor har leverandøren, Schultz, indstillet brugen af det, skriver Computerworld på baggrund af en artikel i mediet NB Beskæftigelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har desuden indskærpet over for Schultz og Kommunernes Landsforening, at der ikke er lovhjemmet til at jobcentrene kan bruge værktøjet.

“Vi har inden sommerferien været i dialog med de af vores kunder, som benytter profileringsalgoritmen til forudsigelse af risiko for langtidsledighed. Vi forventer derfor ikke at anvende komponenten, indtil at der måtte foreligge en anden vurdering. Samlet set har otte af vores kunder anvendt komponenten,” skriver Schultz i et svar til NB Beskæftigelse, ifølge Computerworld.

